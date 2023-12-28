الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء الفقى: تصريح زعيم كوريا الشمالية حول استعداده للحرب رسالة لأمريكا للتراجع

ضياء حلمي الفقي
ضياء حلمي الفقي

قال ضياء حلمي الفقي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري، إن تصريح زعيم كوريا السمالية حول استعداد الجيش للحرب هو تصريح منطقي لأن الولايات المتحدة صباحًا ومساءً تفتعل الأزمات في بحر الصين الجنوبي وتتحدث أنه غير آمن.

 وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة تدفع كوريا الجنوبية للتصادم، وتبدئ عدائيات لكوريا الشمالية، وتتدخل في مع من تتعامل ومن لا تتعامل معهم رغم أن كوريا دولة ذات سيادة.

الزعيم الكوري يسبق الأحداث ويوجه رسالة للولايات المتحدة للتراجع

وتابع، أن الزعيم الكوري يسبق الأحداث ويبدأ بالتنبؤ بالأزمات ويوجه رسالة بأن الجيش مستعد وهذه رسالة للولايات المتحدة للتراجع مبكرًا عن أي تهديدات، ويبادر حتى يمسك زمام الأمر، وعلى الولايات المتحدة أن تحظر لأنه جاد في تهديداته.

ضياء حلمي الفقي زعيم كوريا السمالية استعداد الجيش للحرب الولايات المتحدة للتراجع رسالة

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