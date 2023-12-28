الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«مانجو» ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران

الفيلم المصري «مانجو»
الفيلم المصري «مانجو»

يشارك الفيلم المصري «مانجو» للمخرجة رندة علي في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير، في دورته السادسة والأربعين في فرنسا، المقرر انطلاقها في فبراير 2024.

تدور أحداث الفيلم خلال أغسطس في القاهرة، حين لا تتمكن نادية من التعامل مع خبر وفاة والدها الذي رحل منذ صغرها بلا عودة، الآن لا يربطهما شيء سوى شجرة مانجو عجوز.

 

«مانجو» مدته 22 دقيقة وهو من بطولة منى الحسيني، وهالة عمر، ويعقوب المصري، ونادر فؤاد، وعادل البهدلي، وتأليف وإخراج رندة علي، مخرجة فيلم «مملكة الغرباء»، الحائز على جوائز لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، وبيروت شورتس، ومهرجان تورنتو للسينما العربية.

أيضًا الفيلم من إنتاج محمد تيمور (Chaos Films)، الذي أنتج مسبقًا في عام 2020 الفيلم القصير «ستاشر» أو «I am afraid to forget your face»، وهو الفيلم المصري القصير الوحيد الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويضم فريق عمل فيلم «مانجو» المصور السينمائي جيوناتان تيكلي، وإشراف فني وديكور: لميس سليمان، وتصميم شريط الصوت: معتز القماري، وتلوين: نادية خيرت غوميز.

مانجو كليرمون فيران مهرجان كليرمون فيران الدولي فرنسا فبراير رندة علي

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