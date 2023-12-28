إيناس الدغيدى: بحب اشتغل مع نجوم رجالة شكلهم حلو

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي أنها تفضل أن يكونوا نجوم أفلامها من الرجال يتصفوا بالوسامة.

وقالت خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الخميس، إنها تفضل من حيث الشكل الفنان أحمد حاتم، مرددة: "وسيم وحليوة ومقبل على الفن وبيفكرني بنجوم زمان".

وفجرت المخرجة إيناس الدغيدي، مفاجأة عن بطل فيلمها المقبل، مؤكدة أن النجم أحمد حاتم بشكل كبير هو بطل فيلها المقبل، موضحة: "أحمد أشتغل مع النجوم الرجالة الحليوة".

وأوضحت أن كل النجوم العالميين الذين أدوا مشاهد جريئة لديهم سيط ونجومية أكثر من الذين لم يؤدوا هذه النوعية من المشاهد، مشيرة إلى أن المشاهد بيحب اللي ميقدرش يعمله في الحياة يشوفه في السينما والجمهور كده وكلنا كده انفصام في الشخصية.