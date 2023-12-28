الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شمس الكويتية: ظهوري في أي برنامج بيسجل أعلى مشاهدة

الفنانة شمس الكويتية
الفنانة شمس الكويتية

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها ليست شخصية مغرورة، ولكنها تعتز في نفسها، حتى أنها تتلافى الخطأ حتى لاتعتذر ولكن إن وقع الخطأ فستضطر للاعتذار.

وعن سبب استضافتها للبرنامج، أضافت خلال حوار لها، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"،: "أنا اللي هتجيبلك أعلى ريتش، والسبب إطلاعي على الكثير من الأمور، حتى صارت آرائي أعظم من فني".

وتابعت: "هذه ميزة ونعمة من الله أعظم من الفن، وهي الفنان لابد من الأساس يكون لديه وعي، والمطرب الذي يترك بصمة في كل شئ هو الباق، دون ذلك لاأحد يتذكره".

وواصلت: "فنانو العصر القديم أغلقوا باب الفن خلفهم، ولايوجد أحد يتذكر أسماء مطربين أو أعمالهم إلا قليلا، مثل الفنان فضل شاكر، مفيش حد غنى أحسن منه ولكن لا أحد يريد سماعه أو يتذكر ماقدمه الآن".

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