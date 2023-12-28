عبد الجواد ياسين: الدولة المدنية الحديثة تقوم على سيادة القانون وليس الفقه

قال المستشار والمفكر عبد الجواد ياسين، إن الدولة المدنية الحديثة تقوم على سيادة القانون، أي أنها لا تقوم على مفهوم الفقة، والقانون يعني أن التشريع يجب أن يُترك لحركة الاجتماع.

تعريف القانون



وأكد المستشار عبد الجواد ياسين، خلال لقائه ببرنامج “أطياف” مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن القانون يحكم احتياجات وعلاقات الناس، وهذه الاحتياجات متغيرة، وبالتالي لا يجب تثبيت القانون حتى لا يحدث تجميد في الحياة.

وأضاف في حديثه، أن هناك تناقض بين فكرة الدولة الوطنية التي تقوم على التشريع وبين الدولة الدينية التي تقوم على تثبيت الشريعة، والمقصود بالشريعة هو السير بالفقه التقليدي، معبرًا: "دولة القانون ترفض تثبيت الأحكام الفقهية للتغيير المستمر في العلاقات الراهنة في المجتمعات".

التدين الشعبي

وأشار إلى أن جماعة الإخوان والجماعات السلفية كافة تراهن على التدين الشعبي، ولكن التدين الشعبي بطبيعته مضاد للأصولية، وبالتالي دعى في حواره إلى التعويل مجددًا لإيقاظ فكرة التدين الشعبي الذي به السماحة والبساطة والدفيء الإيماني.