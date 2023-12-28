الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد الجواد ياسين: الفكر العربي الإسلامي ليس قادرًا على التعامل مع الواقع بإشكالياته

عبد الجواد ياسين
عبد الجواد ياسين

قال المفكر والمستشار عبد الجواد ياسين، إن القضاء هو عمل فكري من الدرجة الأولى، وهذا الفكر مرتبط بالنصوص والحياة الاجتماعية في الدول.

الجمود الفكري 


وأكد المستشار عبد الجواد ياسين، خلال لقائه ببرنامج " أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن الفكر العربي الإسلامي يواجه أزمة، حيث هناك أزمة في عدم القدرة على التعامل مع الواقع بإشكالياته المختلفة والمتنوعة.

وأضاف في حديثه، أن الفكر العربي الرافد الأساسي للفكر الإسلامي، وحتى القطاع المسيحي متأثر بالفكر الإسلامي، ولهذا قال مكرم عبيد من قبل أنه متأثر بالثقافة الإسلامية.

التعامل مع الأزمات 


وأشار إلى أن الفكر الإسلامي يواجه بعض الإشكاليات المتمثلة في الموقف المضاد من الحداثة، ولهذا هناك جمود في التعامل مع الأزمات الحالية.

عبد الجواد ياسين دولة القانون اطياف صصفاء النجار الحياة

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