محمود مسلم: الإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف

قال لكاتب الصحفي، محمود مسلم، إن بيان هيئة الاستعلامات يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعبر عن الدولة المصرية أوأجهزتها وتحركاتها، وأن الدولة المصرية لا تتحدث إلا بعد أن تفعل. مؤكدا أن مصر وضعت إطارا للمقترح حقنا للدماء الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن الإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف، لافتا إلى أن المقترح المصري لحل أزمة غزة يتضمن 3 مراحل زمنية وصولا إلى تبادل الأسرى.

وأوضح أن مصر تدرك وتتحمل الكثير من الأمور،وهي أكثر دولة مهتمة وتحمل على عاتقها موادع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر قامت باتصال مقترح أرسلته للجهات المعنية، ولكن الدولة المصرية لم تتلقى موقف الاطراف المعنية لتحويلها لمبادرة معلنة.

وتابع: "لإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف.. مصر تتحمل الكثير وصولًا لحل شامل للقضية الفلسطينية، وتحمل على ظهرها وجع الشعب الفلسطيني".

وواصل: "مصر تبحث عن توافق فلسطيني فلسطيني، وتبذل مجهود كبير في المساعدات، من خلال أجهزة الدولة المختلفة".