الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود مسلم: الإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف

محمود مسلم
محمود مسلم

قال لكاتب الصحفي، محمود مسلم، إن بيان هيئة الاستعلامات يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويعبر عن الدولة المصرية أوأجهزتها وتحركاتها، وأن الدولة المصرية لا تتحدث إلا بعد أن تفعل. مؤكدا أن مصر وضعت إطارا للمقترح حقنا للدماء الفلسطينية.   

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، أن الإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف، لافتا إلى أن المقترح المصري لحل أزمة غزة يتضمن 3 مراحل زمنية وصولا إلى تبادل الأسرى.

وأوضح أن مصر تدرك وتتحمل الكثير من الأمور،وهي  أكثر دولة مهتمة وتحمل على عاتقها موادع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن مصر قامت باتصال مقترح أرسلته للجهات المعنية، ولكن الدولة المصرية لم تتلقى موقف الاطراف المعنية لتحويلها لمبادرة معلنة.  

وتابع: "لإطار المصري المقترح لحل الأزمة في غزة فرصة لكل الأطراف.. مصر تتحمل الكثير وصولًا لحل شامل للقضية الفلسطينية، وتحمل على ظهرها وجع الشعب الفلسطيني".

وواصل: "مصر تبحث عن توافق فلسطيني فلسطيني، وتبذل مجهود كبير في المساعدات، من خلال أجهزة الدولة المختلفة".

هيئة الاستعلامات الدماء الفلسطينية مصر فلسطين الإطار المصري المقترح

مواد متعلقة

سند العرب.. مصر تقود الجهود السياسية والإنسانية لإنقاذ غزة

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم