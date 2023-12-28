كهرباء جنوب الدلتا تنتهى من تنفيذ 5 دورات تدريبية للعاملين

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب من 5 دورات تدريبية للعاملين في الشركة.

وذكر بيان صادر عن الشركة فإن تلك الدورات تأتي فى إطار حرص الشركة على النهوض بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا؛ لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

وشملت الدورات التي نظمها قطاع التدريب بالشركة برئاسة المهندس محمد رضوان للأسبوع الحالى وهي:-

1- دورة عن (العدادات الكهربائية فنيين)

2- دورة عن (حسابات المخازن)

3- دورة عن (اللوائح تجارية - لوائح الموارد البشرية)

4- دورة عن (التواصل والذكاء العاطفى)

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

كان مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد، دعمًا لجهود تعزيز القطاع الصحي والمساعي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.