الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق مسابقة صيد الأسماك للهواة فى مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن عيسى أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مشاركة ١٢ فريقا في مسابقة صيد الأسماك للهواة، و٣ فرق للسيدات لأول مرة في المسابقة التي تنطلق غدًا الجمعة من الميناء القديمة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد، إنهاء الاستعدادات واللمسات النهائية لمسابقة صيد الأسماك للهواة، مع جمعية التعاونية لصيد الأسماك بمطروح، برئاسة نصرالله تماوي، والتي تنظم بنوعين من الصيد هي "الجر - التسقيط".

وأوضح أنه سيتم تقييم المسابقة بنظام اختيار أكبر حجم للأسماك، إضافة إلى كمية السمك لكل فريق، من خلال رئيس اللجنة المنظمة مصطفى العتريس، ومراقب عام لجنة المسابقة لعامر كريم محمد، ولجنة الحكام من صافي بو مرزيق، وهيبة بو مرزيق، وأحمد مبروك، ومحسن ربيع.

وأكد أن الهدف من إقامة المسابقة هو عودة مسابقات صيد الأسماك، لتنشيط السياحة والرياضية الترفيهية بالمحافظة، من خلال الهواية التى يعشقها الكثيرون بمطروح لتعظيم مثل هذه المسابقات لخلق روح المنافسة لتعود تنظيم مسابقات صيد الأسماك بالمحافظة مرة أخرى، كما كانت تنظم خلال فترات وأعوام سابقة، لتكون بداية لتقام تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.

أمين حزب حماة الوطن مطروح مسابقة صيد الأسماك للهواة مشاركة ١٢ فريق حزب حماة الوطن

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