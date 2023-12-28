الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

الذهب
الذهب

توقع سعيد إمبابي، عضو شعبة  الذهب، أن أسعار الذهب في مصر سوف تصل إلى 4000 جنيه للجرام، مشيرًا إلى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقرة، حيث إن أي أحداث مثل الحروب يرتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي. 

وأضاف، خلال حواره، مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة ten، أن أوقية الذهب أصبح سعرها فوق الـ2000 جنيه بشكل ثابت، وبالتالي لن يتحرك  السعر للأوقية تحت هذا الرقم، ولكن الأسعار ستكون فوق الـ2000 جنيه، رغم نزول أسعار الذهب الفترة الماضية إلى 2050.

وأشار إلى أن الشق الثاني عندما رفع البنك الفيدرالي الفائدة للدولار عزفت الناس عن الاستثمار في الدهب واتجهت إلى الدولار، والفترة الماضية ألمح البنك الفيدرالي بعدم رفع الفائدة مرة أخرى؛ لأنه بدأ يكبح التضخم، ومعنى ذلك أن الناس ستذهب إلى الاستثمار في الذهب في حالة رفع الفائدة أو تقليلها، وبالتالي سنرى سعر الأوقية أعلى من 2000 جنيه بكثير.

وتابع: "المواطنون في السوق المحلية أيقنوا أن الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من الاستثمار في الشهادات الاستثمارية في البنوك، لأنها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات، وبدأت تتجه إلى الاستثمار في الذهب وسحب أموالها من البنوك وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار في البنوك إلى الاستثمار في الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب". 

ولفت إلى أن الاستثمار في العقارات مربح  للغاية، ولكن جميع المواطنين لم يمتلكوا أموالا كثيرة لشراء العقارات والاستثمار فيها إلا فئة معينة، وبالتالي أصحاب الأموال البسيطة يتجهون نحو الاستثمار في الذهب وهم كثيرون، وبالتالي سرعة البيع والشراء والاستثمار في الذهب أعلى وأربح من الاستثمار في العقارات، مما يُحدث ضغطا كبيرا جدًا على السوق المحلية، مما يزيد الطلب على الذهب محليًا ونرى مستويات الـ3000  جنيه أو الـ4000 جنيه للذهب.

 

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