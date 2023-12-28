أسقف المنيا يترأس الاجتماع العام لزوجات الآباء الكهنة

عقد الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، اليوم، اللقاء الدوري لزوجات الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك بدار المطرانية، بحضور أكثر من مئة من زوجات الآباء الكهنة.

وألقى كلمة عن "العذراء دائمة البتولية" أعقبها مناقشات حول الموضوعات ذات الصلة.

شارك في اللقاء جناب القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية، والمكرسة تاسوني ليديا المسئولة عن زوجات وأرامل الآباء الكهنة.

في سياق متصل تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحفتال بعيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير المقبل، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.