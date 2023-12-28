الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف المنيا يترأس الاجتماع العام لزوجات الآباء الكهنة

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

عقد الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، اليوم، اللقاء الدوري لزوجات الآباء كهنة الإيبارشية، وذلك بدار المطرانية، بحضور أكثر من مئة من زوجات الآباء الكهنة.

وألقى كلمة عن "العذراء دائمة البتولية" أعقبها مناقشات حول الموضوعات ذات الصلة.

شارك في اللقاء جناب القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية، والمكرسة تاسوني ليديا المسئولة عن زوجات وأرامل الآباء الكهنة.

في سياق متصل تستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية للاحفتال بعيد الميلاد المجيد، يوم 7 يناير المقبل، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

الأنبا مكاريوس كهنة الإيبارشية دار المطرانية العذراء دائمة البتولية الموضوعات وكيل المطرانية الكنائس القبطية الأرثوذكسية

مواد متعلقة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى ثيوذورس المعترف الموسوم أخي ثيوفانيس المنشئ

محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس بكفر الزيات استعدادا لأعياد الميلاد

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم