الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة: الأهلي يبحث عن ثاني أهدافه وضغط من فيوتشر للتعادل

الأهلي
الأهلي

مرّت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس سوبر الأبطال ومازال المارد الأحمر متقدم بهدف دون رد.

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذان يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبد المنعم إلى عبد الكبير الوادي الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

في الدقيقة 18، جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل نقطة الجزاء وحولها غنام محمد برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

بيرسي تاو سدد كرة ضعيفة في يد محمود جنش في الدقيقة 20.

مودرن فيوتشر سيطر على مجريات اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى مصطفى شوبير.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

تشكيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي سوبر الأبطال 

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة الأهلي بنهائي السوبر

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.

الاهلى مودرن فيوتشر مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر محمود كهربا كأس سوبر الأبطال

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