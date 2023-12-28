الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل تصنع أواني الطهي من "الجرانيت"؟.. "الكونتينر" يكشف الحقيقة من "الزنوكي"

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

كشف المهندس محمود سمير الزنوكي، رئيس القطاع التجاري بشركة الزنوكي لصناعة أواني الطهي، حقيقة صناعة أواني الطهي من "الجرانيت"، وهو النوع المنتشر في السنوات الأخيرة.

وقال خلال لقاء له ببرنامج "الكونتينر"، المذاع على قناة "أون"، والذي يقدمه الفنان أحمد داوود، إن أوني الطهي "الجرانيت"، ليس مصنوعة من الجرانيت كما هو شائع، ولكنه ألومنيوم مطلى بمادة أطلقنا عليها جرانيت.

وتابع: "السيراميك والجرانيت والتافلون هي كلها مواد طلاء مختلفة فقط إنما ليست مصنوعة من السيراميك او الجرانيت أو غيرها".

وواصل: "البداية عندنا كانت من خلال الألومنيوم ثم جاء التروفال وهو عبارة عن تافلون ثم اتجهنا لصناعة الأدوات المكملة لأنها كانت أهم المعوقات التي تواجه صناعة أواني الطهي في مصر"، مؤكدا أن "الاستانلس" من أكثر الصناعات التي يعتمد على التصدير في إنتاجها.

الكونتينر برنامج الكونتينر أواني الطهي الجرانيت الزنوكي

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