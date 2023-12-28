السوبر المصرى.. كهربا يمنح الأهلى هدف التقدم على مودرن فيوتشر

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف التقدم على مودرن فيوتشر في نهائي كأس سوبر الأبطال المقام في الإمارات.

جاء الهدف عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول، وسددها رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذان يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبدالمنعم إلى عبدالكبير الوادي الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين، سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول، وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.



جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة الأهلي بنهائي السوبر:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.

اقرأ أيضا.. كولر يحدد مواطن القوة فى فيوتشر.. ويضع خطة الفوز للاعبى الأهلى