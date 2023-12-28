تجديد حبس 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة إحدى الشقق بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات المختص حبس 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، من بينهم 4 عملاء، وبحوزتهم "لفافه بدخلها مخدر الهيروين- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة - حلق ذهب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابس"، عقب قيامهم بسرقة "خاتم ومحبس "ذهب"- متعلقات شخصية من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب، كما ضُبط بحوزة اثنين منهم "بعض المشغولات الذهبية والفضية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.