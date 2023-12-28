الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة إحدى الشقق بالقاهرة

محاكمة
محاكمة

جدد قاضي المعارضات المختص حبس 7 أشخاص لاتهامهم بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( أشخاص، "لاثنين منهم معلومات جنائية"، من بينهم 4 عملاء، وبحوزتهم "لفافه بدخلها مخدر الهيروين- مجموعة من المفاتيح المُصطنعة - حلق ذهب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابس"، عقب قيامهم بسرقة "خاتم ومحبس "ذهب"- متعلقات شخصية من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع، وأنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب، كما ضُبط بحوزة اثنين منهم "بعض المشغولات الذهبية والفضية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس 7 أشخاص سرقة الشقق السكنية القاهرة

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