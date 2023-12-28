الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالقاهرة

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق فى السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة بمدينة السلام، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بمنطقة السلام.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن الشاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروري مروع ودهسه أسفل عجلات سيارة فارهة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلام جثة شاب حادث مرورى سيارة

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