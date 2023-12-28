الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل رئيس غرفة بنغازى لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بنعازي صالح العبيدي، ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والليبي في المجالات التجارية والاقتصادية، وإمكانية زيادة التبادل التجاري.

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وأكد الوكيل، خلال اللقاء على أهمية تنظيم زيارة قريبة من وفد تجاري مصري للإطلاع على الأسواق الليبية والمنطقة الحرة بمدينة الكفرة، ودراسة إمكانية التبادل التجاري بين الجانبين المصري والليبي، والتعرف على احتياجات السوق الليبية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة  أشرف أبوإسماعيل ومحمود مرعي والمهندس البديوي السيد وأحمد الكاتب ومحمد حفني، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية.

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وكانت قد استقبلت غرفة الإسكندرية في 11 ديسمبر الجاري رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت بدولة ليبيا الأستاذ فتحي منير، ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء تم مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت، في عدة مجالات أبرزها موادة البناء، للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.

واتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات التعاون بين الجانبين.

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