محمد الباز: مصر فاعل حقيقى بما تصنعه وليس بما تدعيه فى الشأن الفلسطينى

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على دعوات هيئة الاستعلامات لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إنه حينما تتم بلورة المقترح المصري سيعلن أمام الرأي العام المصري والعربي والعالمي، ومصر لا تخفي شيئا.

وأضاف أن مصر تؤمن منذ اللحظة الأولى أن ما يخص فلسطين هو شأن فلسطيني، وهو أمر معقود بالقرار الفلسطيني.

وتابع: "مصر تسعى إلى خلق حالة توافق بين الفصائل ويكون في جبهة ودولة واحدة وتوحيد السلاح والفكرة، وما يحدث قدر مصر والإطار الواقعي العملي لأن مصر الفاعل الحقيقي التي تصنع دورها بما تفعله، وليس بما تدعي، وفي أطراف لا تملك أدوات وتقلل أدوار الآخرين".