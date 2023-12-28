الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر فاعل حقيقى بما تصنعه وليس بما تدعيه فى الشأن الفلسطينى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على دعوات هيئة الاستعلامات لتوخي الدقة في تناول المقترح المصري لحل الصراع في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إنه حينما تتم بلورة المقترح المصري سيعلن أمام الرأي العام المصري والعربي والعالمي، ومصر لا تخفي شيئا.

وأضاف أن مصر تؤمن منذ اللحظة الأولى أن ما يخص فلسطين هو شأن فلسطيني، وهو أمر معقود بالقرار الفلسطيني.

وتابع: "مصر تسعى إلى خلق حالة توافق بين الفصائل ويكون في جبهة ودولة واحدة وتوحيد السلاح والفكرة، وما يحدث قدر مصر والإطار الواقعي العملي لأن مصر الفاعل الحقيقي التي تصنع دورها بما تفعله، وليس بما تدعي، وفي أطراف لا تملك أدوات وتقلل أدوار الآخرين".

محمد الباز دي ام سي اليوم غزة جريدة الدستور

مواد متعلقة

جهود الدولة لدعم الصناعات الزراعية.. خبير يوضح

وليد البطوطى: الدولة قدمت دعمًا غير محدود للسياحة فى عموم الجمهورية

زيارات خارجية للرئيس السيسى عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.. تفاصيل

هند صبرى تشيد بمشروع "protcast" فى شارك تانك

متسابق يعرض 20% من شركة protcast مقابل 5 ملايين جنيه

مشروع درامى عن فريد الأطرش يثير خلافا بين أفراد العائلة.. كاتب سورى يوضح

كيف تؤثر حرب غزة على انتخابات الرئاسة الأمريكية؟.. سياسى يوضح

التنمية هى خط الدفاع الأول عن الأمن القومى المصرى فى سيناء.. تفاصيل

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم