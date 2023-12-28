بعد تأجيل لقاء الإيجاد.. هل يلتقى البرهان وحميدتى لإنهاء حرب السودان؟

وسط الحرب الدائرة في السودان بسبب تمرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ أبريل الماضي ضد القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرحت مبادرة عدة من أجل وقف هذا الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد 5.6 مليون، 80 % منهم نازحون داخليا فيما فر مئات الآلاف منهم إلى مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

تأجيل محادثات السلام السودانية عالية المخاطر "لأسباب فنية"

أعلنت وسائل إعلام محلية، أمس عن تأجيل الاجتماع المباشر بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي كان من المرتقب عقده اليوم الخميس في جيبوتي "لأسباب فنية".

وبعد فشل هذا اللقاء تم الاعلان عن إمكانية عقده في يناير المقبل وأن يعقد الاجتماع، بتيسير من الهيئة الإقليمية لشرق إفريقيا، الهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد” في جيبوتي ايضا.

وكان من الممكن أن يمثل الاجتماع أول لقاء مباشر بين أول عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، منذ اندلاع التمرد في السودان قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وفي رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء في "إيجاد" يوم الأربعاء، قالت جيبوتي إن الاجتماع المقرر عقده "28 ديسمبر 2023 قد تم تأجيله إلى أوائل يناير 2024 لأسباب فنية"، ووعدت بأنه "سيتم الإعلان عن المواعيد الدقيقة في الوقت المناسب".

ويترقب السودانيون اللقاء بين حميدتي والبرهان في جيبوتي برعاية الإيجاد على أمل وقف الحرب الدائرة منذ أشهر.

ودمرت الحرب نصف مساحة الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا وأدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد 7 ملايين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

الخارجية السودانية توضح سبب إلغاء لقاء البرهان وحميدتي

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أصدرت بيانا في وقت سابق الأربعاء نقلا عن مذكرة من جيبوتي أشارت إلى أن قائد قوات الدعم السريع "لم يتمكن من الوصول إلى جيبوتي لحضور الاجتماع المقرر لأسباب فنية".

وأوضحت الوزارة أن التنسيق سيستأنف للاجتماع في يناير المقبل.

وبحسب إذاعة صوت أمريكا الامريكية، نفى مستشار قوات الدعم السريع يوسف عزت في وقت سابق ادعاءات الوزارة ووصفها بأنها "أخبار مزيفة" ونفى وجود مشاكل فنية من جانب قوات الدعم السريع.

وفي الوقت نفسه، سلط دقلو الضوء على زيارته لأوغندا يوم الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقال دقلو إنه بحث مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني “تطورات الأوضاع في السودان ومعاناة الشعب السوداني”، مقدما ما يقول إنها رؤيته للمفاوضات وإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية.

رسالة حمدوك للبرهان وحميدتي

وبعث رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الاثنين، برسائل رسمية إلى البرهان وحميدتي يطلب فيها “عقد اجتماع عاجل للتشاور حول السبل الفعالة لوقف الحرب”.

وشدد حمدوك على التأثير المدمر للصراع على المواطنين السودانيين، بما في ذلك الخسائر في الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية، وسلط الضوء على التهديد المستمر لاستقرار البلاد.