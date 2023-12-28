الجمعة 29 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار (أم كافلة- أم من ذوي الإعاقة- أم لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير- دكتوراه"- أم من مبادرة حياة كريمة كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة- أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة) على أن يستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الاجتماعي.
الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية

أشار محافظ أسيوط، إلى أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2024 تتمثل في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج "الأنسة" أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعي لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقًا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي التي اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر، خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.

من جانبه، أوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن من يرغب في التقدم لمسابقة الأم المثالية عليه احضار المستندات اللازمة وتشمل (جميع المستندات الدالة على صحة البيانات وهوية صور الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء وشهادات تخرج الأبناء وصورة من شهادة المؤهل للأم أو محو الأمية وصورة من قسيمه الزواج وصورة من شهادة وفاة الزوج للأرملة وصورة من قسيمة الطلاق للمطلقة وتقديم شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة والتقارير الطبية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة وعدد 2 صورة شخصية حديثة بالألوان، والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح وشهادة القيد العائلي) ولن ينظر فى الطلبات المقدمة دون استيفاء البنود السابقة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمسابقة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي أم كافلة أم من ذوي الإعاقة أم لابن من قادرون باختلاف بطولة دولية أو شهادة علمية

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