أكاديمية الشرطة: استخدمنا التكنولوجيا الحديثة فى اختيار المقبولين

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدارسي 2024.

وأضاف رئيس الأكاديمية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في القاهرة الجديدة أنه جرى رصد نتائج الاختبارات لترتيب الطلاب وفقًا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية دون تدخل أى عنصر بشري.

تضمنت فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم الاتصال هاتفيًا وإرسال رسالة نصية على هواتف الطلاب المقبولين بالأكاديمية.