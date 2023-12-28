الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة: استخدمنا التكنولوجيا الحديثة فى اختيار المقبولين

اللواء هاني أبو
اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية

قال اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، إنه تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدارسي 2024.

وأضاف رئيس الأكاديمية خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في القاهرة الجديدة أنه جرى رصد نتائج الاختبارات لترتيب الطلاب وفقًا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية دون تدخل أى عنصر بشري.

تضمنت فعاليات المؤتمر الإعلان عن الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم الاتصال هاتفيًا وإرسال رسالة نصية على هواتف الطلاب المقبولين بالأكاديمية.

مؤتمر اعلان نتيجة كلية الشرطة 2024 اللواء هاني أبو المكارم رئيس اكاديمية الشرطة التكنولوجيا الحديثه كلية الشرطة لعام الدارسي 2024

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