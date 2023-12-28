الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اليوم الخميس الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، رفقة وفد من الجامعة ضم الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمين عام الجامعة وعمداء، ووكلاء الكليات وعدد من الجهاز الإداري بالجامعة.

وكان في استقباله نيافة الأنبا هشام بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم الدكتور رئيس الجامعة بخالص التهنئة لنيافة الأنبا هشام بندلمون والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد في حوار أخوي متبادل أعرب خلاله عن سعادته، بمشاركة إخوتنا المسيحيين أعيادهم وزيارة اليوم لتجسيد روح المحبة والإخاء واعتزازه بالدور المجتمعي والوطني للكنيسة وفخره بالروابط القوية بين عنصري الأمة من المسلمين والمسيحيين على مر العصور، مؤكدًا أن جامعة دمياط تسير وفق خطة استراتيجية ممنهجة ورؤية واضحة لاستكمال مسيرة التقدم، والقيام بدورها الوطني بدعم وجهود قياداتها المشرفة في خدمة كل مواطني دمياط بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة.

وأضاف الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مصر في رباط إلى يوم الدين وأشاد بالتواجد الدائم جنبًا إلى جنب مع الأخوة المسيحيين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا هشام بندلمون عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا أن فرحة الأعياد لن تكتمل إلا بتهنئة الأحبة، كما أشاد بالملحمة الوطنية لجميع طوائف الشعب المصري وبمبادرة الجامعة العظيمة خلال فترة الإستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية الماضية بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، والتي لم تشهدها المحافظة من قبل وبجهود الجامعة في توعية المواطنين بالشارع الدمياطي بأهمية المشاركة في الانتخابات، متمنيًا أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة الاستقرار والأمان.

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