الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات كارثية.. حرب السودان تهدد أمن الإقليم ودول الجوار

السودان
السودان

وسط الصراع المستمر في السودان، حيث دمرت الحرب نصف مساحة الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا وأدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد 7 ملايين، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر من القتال بين قوات الجيش السوداني وميليشا المتمردة الدعم السريع، لايزال الطرفان في السودان عالقين في صراع مميت يدفع ثمنه المدنيين ي البلاد، حيث أدى الصراع إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد 5.6 مليون، 80 بالمئة منهم نازحون داخليا وفر مئات الآلاف منهم إلى مناطق غير مستقرة في تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

تداعيات الحرب السودانية على الإقليم ودول الجوار 

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وفي الوقت الذي فشلت العديد من جهود الوساطة غير المنسقة إلى حد كبير في تحقيق نتائج تسعى الى تهدئة الصراع في الخرطوم، فقد يخاطر الصراع بزعزعة استقرار السلام الهش في الدول المجاورة.

حيث أدت الأزمة الحالية في السودان إلى نزوح 5 ملايين شخص، منهم 4 ملايين شخص في السودان، ومليون شخص إلى البلدان المجاورة بما في ذلك تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وكان السودان أيضاً بلداً مضيفاً لمواطني البلدان الثالثة، بما في ذلك 100,000 سوري و1.5 مليون من جنوب السودان الذين يعانون الآن أيضاً من النزوح، كما يتم تصنيف مستويات انعدام الأمن الغذائي في السودان حاليًا ضمن التصنيف الدولي للبراءات 3 أو 4، بينما يشير المستوى 5 للتصنيف الدولي للأمن الغذائي إلى المجاعة. 

ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص الآن إلى المساعدة الإنسانية بسبب الأزمة، حسبما أفادت تقديرات أخيرة من قبل الأمم المتحدة. 

وصول بطيء للمساعدات الانسانية 

ووفقاً لما أوردته صحية الاندبندنت يعد السودان الآن أحد أسوأ بلدان العالم من حيث وصول المساعدات الإنسانية، كما ان هناك العديد من العوامل التي لا تزال تعيق جهود الإغاثة، ومن بينها عدم وجود ممرات إنسانية، والهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن نزوح العاملين في المجال الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، أضافت المسافة بين بورتسودان والمناطق الأكثر تأثراً في البلاد عائقاً آخر أمام وصول المساعدات الإنسانية - تبلغ المسافة من بورتسودان إلى الجنينة - وهي مدينة متأثرة بالنزاع في دارفور - حوالي 1700 كيلومتر. 

نزوح اللاجئين إلى البلدان المجاورة 

وتشمل الآثار الإقليمية للأزمة فرار النازحين السودانيين إلى البلدان المجاورة ونزوح المزيد من اللاجئين ومواطني البلدان الثالثة في السودان، مما يزيد الضغط على الاقتصادات المتعثرة بالفعل - مصر على سبيل المثال تواجه بالفعل أزمة اقتصادية خطيرة.

كما أن هناك مخاوف أمنية أيضًا حول احتمال امتداد الأعمال العدائية إلى البلدان المجاورة وأن يغذي الصراع المنافسات الإقليمية القائمة بالفعل، حيث تشمل الاستجابة من البلدان المجاورة نقل النازحين السودانيين وغيرهم من المواطنين المتضررين على الحدود إلى مواقع مختلفة داخل البلاد، مثل مخيمات اللاجئين، أو إلى بلدانهم الأصلية.

ويشمل ذلك أيضًا بعض مواطني الدول الثالثة العائدين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان أخرى في القرن الأفريقي. 

وعملت الدول المجاورة أيضًا على توفير الوصول إلى الضروريات مثل الغذاء والماء للأشخاص المتضررين على الحدود أو في مخيمات اللاجئين، لكن هذه الجهود تعرقلت بسبب القضايا الأمنية وضعف البنية التحتية والأحداث المناخية.

ويتمثل التحدي الرئيسي للاستجابة الإنسانية في حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، وقد وقعت عدة حوادث حيث تم استهدافهم من قبل الأطراف المتحاربة.

الحرب السودان الصراع الخرطوم أضرار دول الجوار 10 الاف شخص

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