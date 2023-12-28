"حقوق المنوفية" تحذر طلابها من الغش بالامتحانات: عقوبتها تصل لـ 7 سنوات سجن

نشرت كلية الحقوق جامعة المنوفية، تحذيرا للطلاب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذرت فيه الطلاب من الغش والترويج له، مؤكده على أن ذلك يضع القائم به تحت طائلة القانون والتي تصل عقوبة الجريمة فيه إلى مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات.

وأوضحت كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن نص المادة 205 لسنة 2020 في مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان، تؤكد على أنه يعاقب بالسحبس كدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، لكل من طبع ونشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ونوهت كلية الحقوق جامعة المنوفية، على أن القانون نص على أنه يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد عن 10 آلاف جنيها، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أز الاستقبال اللاسلكية أز السلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بقصد الغش أو الشروع في الغش.

تحذيرات حقوق المنوفية

تحذيرات حقوق المنوفية