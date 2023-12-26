الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى صبرى يحكى لـ"صاحبة السعادة" تجربته الخاصة فى الإنتاج الفنى (فيديو)

رامي صبري
رامي صبري

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، ‎في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على شاشة DMC، النجم رامي صبري، واستمعت إلى حكاياته وتجاربه الخاصة ورؤيته للإنتاج الفني.

وعن تجربته في الإنتاج الفني لنفسه، أوضح رامي صبري، أنه اتخذ هذا القرار بعد أن واجه صعوبات في التنسيق مع شركات الإنتاج التي كانت تؤجل إصدار ألبوماته بحجة ظروف السوق، مما كان يؤثر على مواكبة الأغنيات للمواسم والمناسبات.

وأشار إلى أنه تعلم كيفية تحقيق الربح من الأغنية بنفسه، وأنه أصبح يتحكم في كل تفاصيل الإنتاج من حجز المكتب والتصوير واختيار المنتج والأغنية وموعد طرحها، كما كشف عن أحدث أعماله الفنية التي طرحها مؤخرًا، وهي أغنية "كعبك عِلي" التي حققت نجاحًا كبيرًا على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين وألحانه وتوزيع جلال حمداوي.

وأضاف أنه طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" التي تحمل نفس الطابع الكوميدي والمرح، وهي من كلمات تامر حسين وألحانه أيضًا، ولكنها تميزت بتعاونه لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندي.

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