الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: تصاعد الأزمة بين قوات الدعم السريع والجيش مؤشر للجلوس للمفاوضات

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع

قال حسين عبدالغني، المحلل السياسي، إن التصاعد في السودان بين قوات الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، هو مؤشر لالتقاء الخصمان والجلوس على مائدة المفاوضات.

وأضاف “عبدالغني”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قبولًا من الطرفان لدعوة مجموعة الإيجاد لمواجهة الجفاف وفي كل الأحوال ربما يكون التطور في الوضع العسكري مؤشرًا لوصول الطرفان لنقطة اتفاق.

دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة محولة للحصول على مكاسب

وأكد أن دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة، هي محاولة الحصول على مكاسب أو مزايا لتحسين وضعه خلال المفاوضات، وأشار إلى أن منطقة ولاية الجزيرة هي منطقة كبيرة ووسط قلب السودان وتعطي للدعم السريع ميزة يستطيع أن يستفيد منها في التفاوض.

المحلل السياسى السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع مائدة المفاوضات

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