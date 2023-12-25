أستاذ أمراض باطنة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار لكن قليل الخطورة

قال الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون، إن أعداد الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا ليست صحيحة على الإطلاق، حيث يتعافى الكثير من المواطنين في منازلهم دوون الذهاب لطبيب متخصص، وبالتالي رصد عدد الحالات الخاصة بهذا المتحور أمر ليس دقيق حتى الآن.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأكد الدكتور عبد الهادي خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعراض هذا المتحور الجديد خفيفة بقدر كبير وبالتالي لا تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، ولكن يجب الانتباه لأنه شديد الانتشار.

وأضاف في حديثه، أن هذا المتحور الجديد تتمثل أعراضه في نفس أعراض فيروس كورونا ولكن بشكل أقل حدة، مثل السعال، احتقان الجيوب الأنفية، وارتفاع في درجة حرارة الجسم".

وتابع:" جميع وسائل الوقاية والعلاج الخاصة بفيروس كورونا يتم تطبيقها حتى الآن على المتحورات الجديدة، أي أنه يجب اتباع كورس الأدوية عند التشخيص بأي من متحورات كورونا مع الالتزام بارتداء الكمامة والبعد عن الأماكن المزدحمة".

لقاحات كورونا

واستطرد:" أنصح المواطنين الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية، إضافة إلى الحصول على لقاح كورونا وذلك من أجل تعزيز المناعة داخل الجسم ومن ثم الصمود أمام تلك المتحورات الجديدة".