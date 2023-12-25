عائلات المحتجزين يقاطعون نتنياهو خلال جلسة خاصة بالبرلمان

ذكرت شبكة "سي إن إن" الامريكية، اليوم الإثنين، أن أفراد عائلات المحتجزين لدى حركة حماس، قاطعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة خاصة للبرلمان اليوم.

وهتفوا "ليس هناك وقت" و"الآن، الآن، الآن" وهم يحملون ملصقات ولافتات عليها أسماء وصور أقاربهم.

وقال نتنياهو إنه “سيهز كل شجرة ويقلب كل حجر لإعادة جميع االمحتجزين”.

مقتل دبلوماسي بالحرس الثوري الإيراني

وفي سياق متصل، قال سفير إيران في دمشق حسين أكبري للتلفزيون الرسمي الإيراني إن السيد راضي موسوي، وهو مستشار كبير في الحرس الثوري الإيراني، كان يعمل في السفارة كدبلوماسي وقُتل بصواريخ إسرائيلية بعد عودته إلى بلاده من العمل.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن اغتيال موسوي أظهر “ضعفا” من جانب إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسي قوله: “هذا العمل علامة على إحباط النظام الصهيوني وضعفه في المنطقة، وهو بالتأكيد سيدفع ثمنه”.

وفي سياق متصل، قام متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يحملون لافتة في صمت كتب عليها "اليوبيل الحقيقي الوحيد هو وقف إطلاق النار" أمام مغارة عيد الميلاد للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

واستخدم رئيس أساقفة كانتربري خطبته يوم عيد الميلاد لتسليط الضوء على معاناة الأطفال المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

قال ويلبي في عظته في كاتدرائية كانتربري: “اليوم يوجد طفل باكٍ في مذود في مكان ما من العالم، ولا أحد مستعد أو قادر على مساعدة والديه أو والديها الذين هم في أمس الحاجة إلى مأوى”.

“أو ربما يرقد في حاضنة، في مستشفى يعاني من انقطاع الكهرباء، مثل المستشفى الأهلي الأنجليكاني في غزة، محاطًا بالمعاناة والموت”.

“ربما يكون المولود الجديد يرقد في منزل لا يزال يحمل آثار فظائع 7 أكتوبر، مع مقتل أفراد من عائلته، وأم اعتبرت حياتها ضائعة”.

"أو ربما ليسوا حديثي الولادة، ولكنهم أشخاص يفكرون في الفصل الدراسي المقبل، حيث يتعين عليهم مرة أخرى إخفاء يهوديتهم وهم في طريقهم إلى المدرسة في هذا البلد، أو مجموعة لعب في مدننا خائفة من خطيئة معاداة السامية الشنيعة القديمة".