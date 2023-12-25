الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل اختطاف فتاة داخل تاكسي إلى شقة ببورسعيد

اختطاف فتاة
اختطاف فتاة

تفاصيل مثيرة أدلى بها المتهمون بإجبار فتاة على ركوب سيارة أجرة معهما، بقصد اقتيادها إلى أحد الشقق بقسم المناخ في محافظة بورسعيد، حيث كشف المتهمون عن سبب قيامهم بذلك، وقد قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سيدتان ومتهم من العناصر الجنائية كشفوا أمام جهات التحقيق أن المجني عليها قامت بالنصب ععليهم في مبلغ مالي، بدعوى مشاركتهم في تجارة الهواتف المحمول، إلا أنها استولت على الأموال ولم تردها لهم.

وأضاف المتهمون أنهم طلبوا منها أكثر من مرة رد تلك الأموال، ولكنهم لم يجدوا منها رد فعل إيجابي، أضافوا أنهم قرروا أن يحصلوا على حقهم منها بطريقتهم، فقاموا بإجبارها على ركوب تاكسي معهم تحت تهديد السلاح، وقاموا باقتيادها إلى شقة ملك أحد المتهمين في منطقة المناخ.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين وسيدتين تبين قيامهما باقتياد المجنى عليها لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المناخ وتم تحرير المجنى عليها دون حدوث إصابات.

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