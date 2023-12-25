مراسلة "القاهرة الإخبارية": إغلاق الفنادق ببيت لحم لعدم وجود سياح بأعياد الميلاد

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مدينة بيت لحم خالية من مظاهر الأعياد فلا يوجد شجرة الميلاد، ولم يتم تزيين الشوارع، مؤكدة أن الحرب ألقت بظلالها على المدينة وكل نواحي الحياة، وتقطعت الأوصال بين الشمال والجنوب ووسط الضفة الغربية.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتفالات اقتصرت على الشعائر الدينية والأدعية والابتهالات، بأن تنجو غزة من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، بمشاركة أمريكا لاستخدامها حق الفيتو الدائم بمجلس الأمن.

وأشارت إلى أن رحلتها من رام الله لبيت لحم، سلكت فيها طريقًا ليس مجهزًا، حيث إن قوات الاحتلال تقوم بالتدقيق بهويات المواطنين والسيارات كذلك؛ مما تسبب في زحمة مرورية كبيرة.

قوات الاحتلال تريد إعاقة حركة المواطنين

وأكدت أن قوات الاحتلال تريد إعاقة حركة المواطنين، خاصة أنه بعد 7 أكتوبر أقيمت العديد من الحواجز على مداخل المدن، مشيرة إلى أن العيد ليس بعيدا، ولا يوجد زوار ولا حجاج والفنادق أغلقت أبوابها لعدم وجود سياح.