تحت الصفر.. بكين تسجل أطول موجة برد منذ 72 عامًا

سجلت العاصمة الصينية بكين، أطول موجة برد منذ عام 1951، حيث انخفضت درجة الحرارة المسجلة في محطة نانجياو للأرصاد الجوية في بكين، إلى أقل من الصفر درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) بعد ظهر الأحد للمرة الأولى منذ أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وكتبت صحيفة بكين ديلي: "منذ أن انخفضت درجة الحرارة لأول مرة إلى ما دون الصفر في 11 ديسمبر، ظلت درجة الحرارة تحت هذا الخط لأكثر من 300 ساعة".

واجتاحت موجة برد قوية معظم أنحاء الصين هذا الشهر، مما دفع قدرة التدفئة في بعض المدن في شمال الصين إلى الحد الأقصى.

بدأ الطقس البارد في العاصمة بكين منذ أيام وتسبب في حدوث مشكلات في نظام المترو بالمدينة.

قالت هيئة النقل في بكين إن مئات من الركاب، العشرات منهم مصابون بكسور في العظام، أُرسلوا إلى المستشفى في بكين في وقت سابق من هذا الشهر بعد اصطدام قطارين على خط مترو مزدحم خلال الظروف الثلجية.