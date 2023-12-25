الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد الاكتشافات النفطية.. ما سيناريوهات النزاع في جويانا؟

النفط
النفط

قال الدكتور  ممدوح سلامة خبير أسواق النفط، إن جويانا ستصبح منتجا متوسطا للنفط في العالم، بعد اكتشافات إكسون موبيل الأمريكية المقدرة بـ11 مليار برميل من النفط.

ولفت خلال مداخلة لبرنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إنتاج جويانا من النفط بدأ يرتفع ليتعدى 300 ألف برميل، وهي قادرة على رفع إنتاجه إلى ما يقرب إلى 800 ألف برميل خلال سنتين أو 3 سنوات.

وأضاف أن هذا الأمر أثار حفيظة فنزويلا التي كان لها نزاع أرضي وبحري مع جويانا منذ عام 1899، وكان النزاع ساكنا إلى أن تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط في مياه جويانا، مما أثار رغبة فنزويلا المشاركة في اكتشافات النفط.

وأشار إلى أن هذا النزاع سيجر الولايات المتحدة إلى الحرب والوقوف إلى جانب جويانا والدفاع عن مصالح إكسون موبيل الأمريكية في جويانا، وهو ما تم بالفعل، لكن تم نوعه من الهدنة بين جويانا وفنزويلا.

وأوضح، أن النزاع لو حصل، قد يعطي فرصة للولايات المتحدة لإقامة نظام موالي لها في فنزويلا، مما يمكنها من السيطرة غير المباشرة على أكبر احتياطي في العالم، وهو مقدر بـ301 مليار برميل.

وأردف: "الأمور لن تذهب أكثر من ذلك، وإلإن كان هناك نزاع مازال موجود، ولكن الأمر سيسوى بالمفاوضات".

النفط أسواق النفط إكسون موبيل جويانا المراقب

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