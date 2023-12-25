الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حريق داخل إحدى الشقق بإمبابة

حريق داخل شقة سكنية
حريق داخل شقة سكنية

شبّ حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، لتنتقل قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

تبين من الفحص إصابة شخصين وتم نقلهما فورًا إلى المستشفى، وعقب إجراء المعاينات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

حريق شقة سكنية منطقة إمبابة قوات الحماية المدنية إصابة شخصين

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟