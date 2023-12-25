إصابة شخصين فى حريق داخل إحدى الشقق بإمبابة

شبّ حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، لتنتقل قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

تبين من الفحص إصابة شخصين وتم نقلهما فورًا إلى المستشفى، وعقب إجراء المعاينات اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.