الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأسقفية الانجيلكانية: نصلي من أجل السلام وانتهاء الحروب في غزة والسودان

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد بالاسقفية الانجيلكانية

قال المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجيلكانية إن رسالتنا هذا العام هى رسالة سلام، لافتًا إلى أنه برغم أن رسالتنا في العيد هى البهجة للاحتفال بعيد الميلاد إلا أننا في نهاية عام يشهد اضطرابات واحداث كثيرة وأحباء لنا يموتون كل يوم في غزة والسودان.

جاء ذلك عقب انتهاء صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الانجيلكانية بالإسكندرية.

وأضاف فوزي لـ"الدستور"، أن المسيح هو ملك السلام ورنمت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، لذلك نصلي أن يكون العام الجديد هو عام مليئ بالسلام، وتنتهي الحروب في جميع العالم، كما نصلي لنرى وحدة بين الطوائف والكنائس المختلفة، ونحقق السلام الذي نحتاجه في وطننا الغالي، ونشكر الله على رئيسنا والسلام الموجود في بلدنا ونصلي بأن يستمر السلام في مصر ويعم على كل المنطقة.

أكد مطران الأسقفية الانجيلكانية خلال عظة قداس عيد الميلاد مساء اليوم أن 2023 ملئ بالحروب، والعالم يعاني من الحروب وسفك الدماء، لذا نصلي أن الله يهدينا عام جديد مليئ بالسلام، لافتًا أن الله يريد أن يوجهنا كيف نحصل على السلام الحقيقي في هذا العيد، ولكي تنال سلام حقيقي يجب أن تعرف خطة الله ف حياتك.

وهنأ الرئيس السيسي بانتخابه لفترة رئاسية جديد ليستكمل التنمية والبناء، كما وجه له الشكر للرئيس لتهنئته للكنيسة بعيد الميلاد كما وجه الشكر أيضًا للأزهر الشريف وحضور الدكتور ابراهيم الجمل، مدير عام وعظ الأزهر بالإسكندرية للتهنئة، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس للتهنئة واعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وشهد قداس صلاة عيد الميلاد طقوس التناول لشعب الكنيسة ومباركة ابنائها، فضلًا عن التحية والسلام بنهاية قداس العيد. 

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المطران سامي فوزي الأسقفية الانجيلكانية رسالة سلام غزة والسودان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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