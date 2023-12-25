"ترانيم وزينة".. الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد
انطلقت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الإنجيلكانية بالمنشية وسط المدينة بالإسكندرية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بحضور شعب الكنيسة، ولفيف من قادة المجتمع السكندري، حيث تتبع الكنيسة الإنجيلكانية التقويم الغربي وتحتفل بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.
وتزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس والأضواء احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وانطلق موكب المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجيلكانية، والذي تقدمه الشمامسة والقساوسة، وعلت ترانيم كورال الكنيسة بالترانيم والتي من بينها "وُلد المسيح"، والمجد لله في الآعالي".