الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ترانيم وزينة".. الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد

احتفال الأسقفية الانجيلكانية
احتفال الأسقفية الانجيلكانية بالإسكندرية بعيد الميلاد المجيد

انطلقت  صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية الإنجيلكانية بالمنشية وسط المدينة بالإسكندرية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد،  بحضور شعب الكنيسة، ولفيف من قادة المجتمع السكندري، حيث تتبع الكنيسة الإنجيلكانية التقويم الغربي وتحتفل بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

وتزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس والأضواء احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وانطلق موكب المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجيلكانية، والذي تقدمه الشمامسة والقساوسة، وعلت ترانيم كورال الكنيسة بالترانيم والتي من بينها "وُلد المسيح"، والمجد لله في الآعالي".

 

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