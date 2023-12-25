الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: "الميلاد" عيد للمصريين جميعًا

تهنئة الإخوة الأقباط
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الكاثوليك والطائفة المارونية والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك وطائفة اللاتين الكاثوليك في احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، متمنيًا لهم عامًا سعيدًا في وطننا الغالي، وأن تظل مصر دائمًا رمزًا للمحبة والوحدة والعطاء.

وشارك محافظ الإسكندرية في احتفالات طائفة اللاتين الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك بمقر مطرانية اللاتين الكاثوليك، وبحضور نيافة المطران كلاديو لاروتي مطران اللاتين في مصر، والمونسنيور أنطوان توفيق النائب العام لمطرانية اللاتين.

كما شارك الشريف في احتفالات طائفة الأقباط الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة سيدة النياح للروم الأرثوذكس، وكان في استقباله نيافة المطران ناركيسوس وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، والأرشمندريت سابا أمرهم راعي الكنيسة.

وقام المحافظ بزيارة كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك، لمشاركة طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور سيادة المطران جان ماري شامي مطران الروم الكاثوليك والوكيل البطريركي العام عن مصر والسودان وجنوب السودان.

وهنأ محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية اﻷقباط الكاثوليك باﻹسكندرية.

وزار الشريف، كنيسة القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونية، لتقديم التهنئة إلى الطائفة المارونية، وذلك بحضور الأب سمعان جميل راعي الكنيسة، والأب شاربل المعوشي مساعد راعي الكنيسة وأبناء الطائفة المارونية.

وفي كلمته؛ نقل الشريف تهنئة القيادة السياسية للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. داعيا الله -عز وجل- أن يكون هذا العام عاما سعيدا يملؤه الخير والسلام وأن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين  بالخير  والسلام وعلى وطننا الغالي مصر بالأمن والأمان والرخاء.

تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد
عيد الميلاد المجيد محافظ الإسكندرية الروم الارثوذكس الكاثوليك طائفة الروم

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