الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الطيران الإسرائيلى يشن غارات عنيفة باتجاه عدد من محافظات غزة

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة باتجاه عدد من محافظات غزة، مشيرًا إلى أنه قبل قليل تم قصف بعض الأهداف في رفح أقصى جنوب غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد إطلاق مكثف من طائرات الاحتلال والمدفعية التي تقوم بإطلاق قذائف نحو منازل المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أحزمة نارية استهدفت المنطقة الشمالية لمخيم البريج والنصيرات جنوب وادي غزة، وهي ذات بنية ضعيفة مما أدى لوقوع الكثير من الشهداء.

القصف الإسرائيلي لا يتوقف على طول قطاع غزة

وتابع، أن الأحزمة النارية طالت عددًا من المناطق في حي الشيخ رضوان ومنطقة جباليا، كما أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف على طول قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة النزوح كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف وتحديدًا مخيم البريج والمغازي والذي سقط فيهما أكثر من 95 شهيدًا، مما دفع المواطنين للاتجاه إلى منطقة دير البلح، والتي تتعرض هي الأخرى لقصف من الطائرات الإسرائيلية، وكذلك جنوب غزة. 

القاهرة الإخبارية الطيران الحربى الإسرائيلى غارات عنيفة محافظات غزة جنوب غزة أحزمة نارية القصف الإسرائيلى

مواد متعلقة

مفاجأة جديدة.. ضابط في جيش الاحتلال عارض إقامة حفل نوفا خوفا من حماس

قتلى جيش الاحتلال يشعلون الخلافات بين نتنياهو وحكومته.. ما القصة؟

منهم 156 منذ بدء العملية البرية.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 489

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 15 جنديًا فى غزة منذ يوم الجمعة

الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال يخنق المنظومة الصحية ويتخذ المساعدات الطبية سلاحًا

جيش الاحتلال: مقتل ضابط بسلاح المدرعات فى معارك بشمال غزة

الأكثر دموية.. قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يكشفون تفوق حماس العسكرى

الأكثر قراءة

نتيجة تكليف الصيادلة 2023

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

المسافة «تحت الدبابة».. المقاومة تبث فيديو مذهلًا لتفجير مدرعة إسرائيلية

ملامح لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد: خصم 25% مع السداد.. وإتاحة التقسيط

حلل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

وعد الرئيس!

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

المرحلة الثالثة.. كيف تتحرك إسرائيل فى حرب غزة خلال الأيام المقبلة؟

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟