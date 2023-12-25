"القاهرة الإخبارية": الطيران الإسرائيلى يشن غارات عنيفة باتجاه عدد من محافظات غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة باتجاه عدد من محافظات غزة، مشيرًا إلى أنه قبل قليل تم قصف بعض الأهداف في رفح أقصى جنوب غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يوجد إطلاق مكثف من طائرات الاحتلال والمدفعية التي تقوم بإطلاق قذائف نحو منازل المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أحزمة نارية استهدفت المنطقة الشمالية لمخيم البريج والنصيرات جنوب وادي غزة، وهي ذات بنية ضعيفة مما أدى لوقوع الكثير من الشهداء.

القصف الإسرائيلي لا يتوقف على طول قطاع غزة

وتابع، أن الأحزمة النارية طالت عددًا من المناطق في حي الشيخ رضوان ومنطقة جباليا، كما أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف على طول قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة النزوح كبيرة بسبب القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف وتحديدًا مخيم البريج والمغازي والذي سقط فيهما أكثر من 95 شهيدًا، مما دفع المواطنين للاتجاه إلى منطقة دير البلح، والتي تتعرض هي الأخرى لقصف من الطائرات الإسرائيلية، وكذلك جنوب غزة.