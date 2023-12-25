الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبد الغني: الحوار الوطني فرصة عظيمة للجميع بما فيهم الجهات المعارضة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الأفكار ووجهات النظر التي يمكن من خلالها خلق حوار متوازن نافع يجب أن يتم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المواطن والوطن.

إيمان الرئيس بالحوار الوطني

وأكد عبد الغني، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحوار الوطني فرصة للجميع بما فيهم الجهات المعارضة، حيث إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني يضفي أهمية شديدة لهذا الحدث الغير مسبوق.

 

وأضاف في حديثه، أن الجميع كان لا يتوقع في السنوات الماضية أن يكون هناك منصة تسمح بعرض الرأي بكل حرية، ولهذا يمكن القول أن الحوار الوطني حدث رائع وغير مسبوق يهدف في النهاية إلى تحقيق كل ما يفيد الوطن والمواطن وليس تحقيق المكاسب الشخصية.

أهمية الحوار الوطني

وأشار إلى أن الحوار الوطني سمح بخروج آلاف المواطنين اللذين كانوا متواجدين على ذمة القضايا السياسية، معبرًا:" نأمل أن يخرج كل المواطنين المتوجدين في السجون على ذمة القضايا السياسية سريعًا ً".

محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحياة اليوم محمد شردي الحوار الوطنى

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