الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ابدأ": 40 % نسبة المكون المحلى بمصانع البلاستيك فى دمياط

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تستهدف المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 50% بعد توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر.

وكشفت مبادرة "ابدأ" عن أن مصر جذب استثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية؛ لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة.

وأضافت المبادرة الوطنية "ابدأ" أن المستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار مقابل خفض الواردات والاعتماد على المنتجات المصرية، والتي تعتمد على المكون المحلي.

ومن أبرز الصناعات الجديدة محليًا صناعة الصودا آش- السيليكون فى قطاع البتروكيماويات- ضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية- المواسير الملحومة- صناعة الخامات الدوائية- مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وصناعة البلاستيك.

وقال عبدالرحمن الشيخ عضو المبادرة "ابدأ" إن المبادرة تلقت 1692 طلبا للدعم لمحور الصناعة من المستثمرين تشمل 789 مصنعًا قائمًا و497 مشروعًا جديدًا، كما نجحت "ابدأ" في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج بواسطة تحالف من المستثمرين المحليين.

وأضاف أن مصنع دمياط للخامات البلاستيك مثل الأكياس البلاستيكية والأغطية الخاصة بالصوب الزراعية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر لتوفير الخامات البلاستيك المختلفة المصانع، موضحا أن المستهدف أن رفع نسبة المكون المحلي إلى بين 40- 50% من هذه المنتجات.

وتستهدف المبادرة تدريب الخريجين وتأهيلهم إلى سوق العمل حسب احتياجات كل صناعة، وفتح مجالات جديدة لتوطين معظم الصناعات الكبيرة في مصر.

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