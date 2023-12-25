أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية غدًا

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.

أكد موسى، أنه ليس هناك أي تعديلات خاصة بالهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي لا يوجد أي تغييرات صحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية.

ونوه موسي، أن الكثير من الزملاء الصحفيين تواصلوا معه من أجل التأكد من المعلومة، قائلًا: "مفيش تعديلات تخص المؤسسات الصحفية القومية".

كما علق الإعلامي أحمد موسي، على الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب، حيث أشار أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 25 ألف جنيه مصري.