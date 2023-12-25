الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية غدًا

أحمد موسي
أحمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.

أكد موسى، أنه ليس هناك أي تعديلات خاصة بالهيئة الوطنية للصحافة، وبالتالي لا يوجد أي تغييرات صحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية.

ونوه موسي، أن الكثير من الزملاء الصحفيين تواصلوا معه من أجل التأكد من المعلومة، قائلًا: "مفيش تعديلات تخص المؤسسات الصحفية القومية".

كما علق الإعلامي أحمد موسي، على الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب، حيث أشار أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 25 ألف جنيه مصري.

أحمد موسى الصحف القومية على مسئوليتي صدى البلد فضائية صدى البلد الصحفيين

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