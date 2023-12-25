الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس كهرباء الإسكندرية يستعرض خطة أعمال صيانة شبكات التوزيع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للشبكات بحضور نواب الشركة، وتمت مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض الأعمال بهدف سرعة إنجاز المشروعات وإتمام كافة تنفيذ الأعمال مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

وتم استعراض خطة الشركة من أعمال صيانة شبكات التوزيع ورفع مستوى المهمات الكهربائية لحمايتها وتجنب غرقها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

كما شدد المهندس إيهاب الفقي خلال الاجتماع برفع الجاهزية استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، واستمع من أعضاء اللجنة العليا للشبكات إلى الإجراءات التي اتخذتها الشركة للمحافظة على ديمومة واستمرارية تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي بكفاءة عالية وتقليل فترة الأعطال الكهربائية وخاصة تأمين الانقطاعات أثناء الامتحانات بنطاق المدارس والجامعات.

وعقدت اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، اجتماعها، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بشأن اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2022/2023، المصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالي 2022/2023.

وقال الوزير، في بداية الجلسة: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

وأعرب الوزير عن خالص تهنئته هو والعاملون في القطاع جميعا لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لفترة رئاسية مقبلة، وأكد أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم وتحقيق طموحات الشعب المصري، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية في ظل توجيهات الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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