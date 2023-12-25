"الزراعة "تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:



وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات

6- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

7- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الاشجار التي لم يتم دهانها في اكتوبر

8- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: تسميد

اشجار المانجو التي تروى بالتنقيط

الراية الاولي: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

الراية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان

الراية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان

الراية الرابعة: 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

الراية الخامسة: ا لتر حامض اميني للفدان

التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما يأتي

600جم حديد مخلبي+ 600جم ذنك مخلبى +600جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ملحوظة هامة

يتم رش (2كجم سكر + 2كجم كبريت زراعي + 2كجم يوريا) / 600 لتر ماء في 15 / 12 والهدف منة هو تقليل الاجهاد الواقع على الاشجار نتيجة انخفاض دراجات الحرارة

ثالثا: برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يوم اويتم الري اليومي ولكن يتم

خفض معدلات الري الي النصف وزيادة الري في حالة انخفاض درجات الحرارة الي حد الصقيع

السنة الأولى 12 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 22 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 29 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة



برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة

لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء - سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة -موسبيلاديت 25جم /00ا لتر ماء + مادة ناشرة

2- مكافحة الاكاروسات والتكتلات الزهرية برش فيرتيمك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

3- بداية مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء

اكتلك بمعدل 1.5 سم / 1 لتر ماء + مادة ناشرة

ملحوظة هامة

يتم اضافة 250 جم استيموفول على المبيدات الحشرية لرفع كفائة عملية الامتصاص او يوريا بمعدل 250جم / 600لترماء ويتم اضافة زيت معدني الي مبيد الرش بدلا من المادة الناشرة بمعدل 2سم / التر ماء