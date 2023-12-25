الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القبض على صبي "16 عاماً " في لندن للاشتباه بعملية طعن قاتلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ألقت  الشرطة في لندن  القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد أن طعنت امرأة حتى الموت في "برموندسي"، جنوب لندن، عشية عيد الميلاد.

حيث تم استدعاء شرطة العاصمة بعد وقت قصير من الساعة 10 مساءً لبلاغات عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا بطعنة في عقار سكني في سبينلو هاوس على طريق جامايكا، وفق الجارديان. 

وقدم المسعفون من خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي في لندن للضحية الإسعافات الأولية الطارئة، لكنها توفيت في مكان الحادث، وقد تم إبلاغ عائلتها.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إنها تجري تحقيقات عاجلة وأن الصبي البالغ من العمر 16 عامًا، والذي كان معروفًا للضحية، تم اعتقاله في مكان قريب بعد وقت قصير للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ولا يزال رهن الاحتجاز في مركز شرطة جنوب لندن.

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وقال قائد الشرطة المحلية في ساوثوارك: “هذا حادث مأساوي وأفكاري مع عائلة المرأة وأصدقائها في هذا الوقت العصيب للغاية، "نحن ندرك أن هذا سيكون له أيضًا تأثير على المجتمع الأوسع وسيكون لدينا دوريات إضافية في المنطقة خلال الأيام المقبلة لتوفير الطمأنينة."

ويقود التحقيق محققون من قيادة الجرائم المتخصصة في  ميت، حيث قال DCI Brian Howie: تحقيقنا مستمر ويعمل فريق من المحققين بوتيرة سريعة لتحديد ما حدث وأدى إلى فقدان امرأة شابة حياتها. أفكاري وأفكار فريقي مع عائلتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب”.

وأضاف أنه بينما تم القبض على شخص واحد، تريد الشرطة الاستماع إلى أي شخص كان في منطقة سبينلو هاوس بين الساعة 7 مساءً و11 مساءً يوم الأحد 24 ديسمبر وربما رأى أو سمع أي شيء مريب.

وقال: “أود أن أحث أي شخص لديه أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقنا، بغض النظر عن مدى أهميتها في ذلك الوقت، على التقدم على الفور”، ومن المقرر إجراء تشريح الجثة يوم الثلاثاء.

لندن شرطة طعن جريمة قتل

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