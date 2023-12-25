بمفتاح مصطنع.. النيابة تحبس لص السيارات في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة متعلقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.