الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمفتاح مصطنع.. النيابة تحبس لص السيارات في الدرب الأحمر

حبس
حبس

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة متعلقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

نيابة الدرب الأحمر الجزئية التحقيقات تحريات المباحث المفتاح المصطنع عاطل قسم شرطة الدرب الأحمر

مواد متعلقة

ضبط المتهم بسرقة سيارة فى الدرب الأحمر

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

حلّل يا دويري: القسّام يهدي "لواء الاستديو" مقطعًا فاخرًا (فيديو)

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

معنا وعلينا

عبدالوهاب داود

فى عابدين.. لا تسأل عن صنايعية ولا سباكين

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية