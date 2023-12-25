الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"النيابة الإدارية" تكرم المتميزين من أعضاء الهيئات القضائية (صور)

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتلبية للدعوة من المستشار عمر مروان - وزير العدل، بحصور  القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

صاحب عباس خلال فعّاليات الاحتفالية وفدًا ضم المستشارين: عبد الناصر خطاب، عبد الحليم محمود، زينب صادق، أحمد عبد اللطيف، وعبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وشَمَلَ التكريم كلًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-: 

أولًا: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية:

الأستاذة رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

الأستاذ أحمد عطا أحمد دسوقي شحاته - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل:

المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

الأستاذة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

الأستاذة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

المستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد - وكيل عام.

الأستاذ أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

الأستاذة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

السيدة الأستاذة/ ندى عزت حافظ أحمد - معاون نيابة.

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رئيس هيئة النيابة الادارية احتفالية تكريم المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية

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