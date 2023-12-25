الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"طاقة النواب" تناقش مشروع قانون الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

عقدت  لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعين يوم الإثنين برئاسة المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، بحضور  المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضور ممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية)، الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أكد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، ويتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

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اليوم.. "طاقة النواب" تُناقش حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

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وأضاف أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار فؤاد أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.

وقد انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

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لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب طلعت السويدي المستشار علاء الدين فؤاد المجالس النيابية قناة السويس

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