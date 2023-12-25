إحالة أوراق عاطل للمفتي في اتهامه بقتل مواطن بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه فى اتهامه بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار وذلك في منطقة المرج.

وكشف قرار احالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بتاريخ 24 مارس الماضي قتل المجنى عليه "ح.ص" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، حيث أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين" وما إن ظفر به سدد له طعنة واحدة استقرت بالصدر ولفظ أنفاسه في الحال.

تبين من التحريات وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم، حيث حضر الأخير إلى منزل الضحية وطعنه بسلاح أبيض، كما تبين من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أنه مصاب بطعنه نافذة يسار الصدر؛ حدثت نتيجة الطعن بسلاح حاد وتسببت في وفاته.