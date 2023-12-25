الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق عاطل للمفتي في اتهامه بقتل مواطن بالمرج

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه فى اتهامه بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار وذلك في منطقة المرج.

وكشف قرار احالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه بتاريخ 24 مارس الماضي قتل المجنى عليه "ح.ص" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، حيث أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين" وما إن ظفر به سدد له طعنة واحدة استقرت بالصدر ولفظ أنفاسه في الحال.

تبين من التحريات وجود خلاف بين المجني عليه والمتهم، حيث حضر الأخير إلى منزل الضحية وطعنه بسلاح أبيض، كما تبين من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أنه مصاب بطعنه نافذة يسار الصدر؛ حدثت نتيجة الطعن بسلاح حاد وتسببت في وفاته.

محكمة جنايات إحالة عاطل قتل المرج

مواد متعلقة

السجن 7 سنوات لشاب متهم بسرقة عامل فى الوراق

الأكثر قراءة

شعبة الذهب تكشف حقيقة توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار

150 مليار جنيه لمد شبكات الإنترنت فائق السرعة بقرى «حياة كريمة»

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

مقتل عضو كبير فى الحرس الثورى الإيرانى خلال غارة إسرائيلية

المضاربات ترفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خمسة اجتماعات للرئيس

علي سعدة

يد واحدة مع الرئيس

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار العدوان مقابل المساعدات.. هآرتس: صفقة بين بايدن ونتنياهو لمواصلة الحرب على غزة

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية