الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ثروت يروج لفيلمه الجديد "كارت شحن": كله ضحك هتتبسطوا أوي

فيلم كارت شحن
فيلم كارت شحن

روج الفنان محمد ثروت لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل أسم “كارت شحن” والذي يخوض بطولته برفقة النجم بيومي فؤاد. 

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة بوستر فيلم “كارت شحن” وعلق قائلا: “فيلم كارت شحن 27 ديسمبر في جميع دور العرض يا صيع.. كله ضحك هتتبسطوا أوي".

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “كارت شحن” الأغنية الدعائية الأولى للفيلم والتي يغنيها المطرب الشعبي أحمد شيبة تحت عنوان “أبلكيشن” من كلمات محمد إبراهيم وألحان خالد سلطان وتوزيع باسم منير؛ حيث أطلقتها الشركة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الشركة المنتجة قررت إطلاق الفيلم بداية من اليوم في عدد من دول الوطن العربي على أن يطرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 27 ديسمبر الجاري.

ويقدم الفيلم صورة كوميدية مختلفة، عبر شخصية شريف (محمد ثروت) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة، والفيلم من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.

يذكر أن فيلم كارت شحن من تأليف محمود صابر وإخراج شادي على ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد  ومني جمال وهالة فاخر، يشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء أحمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد. 

الفنان محمد ثروت محمد ثروت كارت شحن بيومي فؤاد فيلم “كارت شحن” ابلكيشن

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