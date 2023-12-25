الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عالم

«ماذا لو كان ابنك؟».. أهالى المحتجزين فى غزة يقطعون خطاب نتنياهو بصيحات الاستهجان

جريدة الدستور

أطلقت عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست الإثنين.

وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" ردًا على قول نتانياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يومًا، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".

وقال نتانياهو الذي جاء خطابه بعد عودته من غزة اليوم الإثنين، "لن ندخر جهدا لتحرير المحتجزين"، وأن ذلك غير ممكن تحقيقه دون "ضغط عسكري". ورد على هتافات الأهالي بالقول "لن نتوقف حتى النصر".

وكانت حركة حماس شنت هجوما على البلدات الإسرائيلية الجنوبية في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، استنادًا لأرقام رسمية إسرائيلية.

وأخذت الحركة خلال الهجوم نحو 250 رهينة، لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت الدولة العبرية بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع أوقعت 20674 قتيلا، معظمهم من الأطفال والنساء وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

غزة الاحتلال حماس غزة الآن

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