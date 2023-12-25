الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقارئ قرآنية فى 17 مسجدًا لتصحيح مفاهيم الدين بالإسكندرية

مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، عددًا من الأنشطة المختلفة والمقارئ للأئمة والواعظات والجمهور والأصوات الحسنة في 17 مسجدًا من مساجد المحافظة.

وجاءت المقارئ في مساجد سيدي بشر والمندرة البحري- إدارة المنتزه، الكبير قرية 1- إدارة برج العرب، أنس بن مالك عزبة إبراهيم صالح- إدارة العامرية 2، الفضيلة وخليفة إدارة الرمل، حاتم وسيدي جابر- إدارة شرق، الميري كرموز إدارة غرب، القصبجي والنبي دانيال- إدارة وسط، البوصيري وأبوالعباس- إدارة الجمرك، الإخلاص- إدارة العامرية 1، محمد موسي إدارة العجمى والدخيلة، أبيس 7/4 والإسراء والهدى- إدارة محرم بك.

وقال وكيل أوقاف الإسكندرية إن الوزارة عقدت عددًا من الأنشطة المختلفة منها: (المقارئ النموذجية - المقارئ القرآنية للأعضاء - المقارئ القرآنية للأئمة - المقارئ القرآنية للواعظات - المقارئ القرآنية للجمهور - مقارئ السيدات - مجالس الإقراء - مقارئ الأصوات الحسنة).

وأشار إلى أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وفي إطار توجيهاته الدائمة، فإن وزارة الأوقاف بقيادة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لا تألو جهدًا وستظل تبذل قصارى جهدها في الاهتمام بالقرآن وأهله، لتبقى مصر دائمًا صاحبة القيادة والريادة في هذا الأمر وفي كل المجالات التى تتعلق بالقرآن وأهله والدعوة والدعاة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية
مقارئ أوقاف الإسكندرية
IMG-20231225-WA0014
IMG-20231225-WA0014
أوقاف الإسكندرية مقارئ الأعضاء 17مسجد بالقرآن الكريم الأنشطة المختلفة

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